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Bakanlık, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin tıbbi sülüğe el koydu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu bildirdi.

Bakanlık, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin tıbbi sülüğe el koydu!
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğunu bildirdi.

Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin tıbbi sülüğe el koydu!

Paylaşımda, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Bitki Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında ticareti, su ürünleri üretim planlanması kapsamında da avcılığı kotaya tabi olan tıbbi sülüklerin (hirudo verbana), ülkeye yasa dışı yolla sokulmak istenirken yapılan kontrolde yakalandığı aktarıldı.

Bakanlık, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 5 bin tıbbi sülüğe el koydu!

Toplam ağırlığı 8,34 kilogram olan büyük boy yaklaşık 5 bin canlı tıbbi sülüğe el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "İki yabancı uyruklu kişiye 2 milyon 624 bin 816 lira idari para cezası uygulanmıştır. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda paydaş kurumlarla denetimlerimiz devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak:AA

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