Meteoroloji son dakika olarak uyardı! Hafta sonu kar geliyor

Ekim ayının ilk haftası ve kasım ayının ilk haftası kurak geçti. Yağışlar Kanada üzerinden Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek.

Çalışkan, bu hafta rüzgarın önce lodostan, ardından karayelden eseceğini belirtti. Çarşamba gece ile perşembe öğle saatleri arasında İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak, Çanakkale ve İzmir arasında lodosun hızı satte 65-75 kilometreye çıkacak.dedi.

Çalışkan, perşembe akşamı Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur beklendiğini belirtti.

Borsada kritik gün! O hisseler yükseldi

Bakanlık şikayetleri dikkate aldı! Kasım indirimlerine yakın takip

Et fiyatlarına zam mı gelecek? Et ve Süt Kurumu'ndan flaş açıklama

Ülke hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı bekliyor. Cumartesi günü Avrupa'dan önemli ölçüde daha soğuk hava girişi bekleniyor.

Çalışkan, "Bu hafta soğuk hava ülkenin birçok bölgesine kar getirecek" dedi." yorumunu yaptı.

Çalışkan, Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini ve ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu ya kar getireceğini belirtti.dedi.