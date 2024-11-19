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Meteoroloji son dakika olarak uyardı! Hafta sonu kar geliyor

Marmara ve Ege Bölgesi yarından itibaren lodos uyarısı alacaklar. Hafta sonu bazı bölgelerde soğuk hava ve kar beklenirken, cumartesi akşamı İstanbul'da kar yağabilir.

Meteoroloji son dakika olarak uyardı! Hafta sonu kar geliyor
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Ekim ayının ilk haftası ve kasım ayının ilk haftası kurak geçti. Yağışlar Kanada üzerinden Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek.

Çalışkan, bu hafta rüzgarın önce lodostan, ardından karayelden eseceğini belirtti. Çarşamba gece ile perşembe öğle saatleri arasında İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak, Çanakkale ve İzmir arasında lodosun hızı satte 65-75 kilometreye çıkacak.dedi.

Çalışkan, perşembe akşamı Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur beklendiğini belirtti.

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Ülke hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı bekliyor. Cumartesi günü Avrupa'dan önemli ölçüde daha soğuk hava girişi bekleniyor.

Çalışkan, "Bu hafta soğuk hava ülkenin birçok bölgesine kar getirecek" dedi." yorumunu yaptı.

Çalışkan, Cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini ve ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu ya kar getireceğini belirtti.dedi.

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