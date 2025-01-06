Bakanlık tek tek toplatıyor! O, markadan açıklama geldi: 'Süt yerine yanlışlıkla su koyduk' İşte önemli detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı sütlerde tamamen su bulunduğunu tespit ederek toplatma kararı aldı. Danone'den yapılan açıklamada yaşanan olayın münferit olduğu iddia edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Birşah' markalı sütlerde tamamen su bulunduğunu tespit ederek toplatma kararı aldı. Birşah sütlerin üreticisi olan Danone, üretim aşamasındaki teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı ürünlerin toplatılacağını duyurdu.

'SEHVEN İÇİLEBİLİR SUYUN PAKETLENDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR'

Danone tarafından yapılan açıklamada, yaşanan durumun üretim aşamasındaki teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi:

"Süt ve sütlü ürünler üretimi yapmakta olduğumuz tesisimizde kullanılan UHT süt üretim teknolojisi gereği, üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır.

"İÇİLEBİLİR SU PAKETLENMİŞ"

Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 Yağlı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti no’lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir.

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"HALK SAĞLIĞINI ETKİLEMİYORMUŞ"

Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kalite ve gıda güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmakta olup geriye izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.

"TÜKETİCİ HATTIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ"

Benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için tedbirimizi aldığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Ayrıca tüketici memnuniyeti amacıyla elinizde 176.L parti no’lu ürün bulunması halinde tüketici hattımıza ulaşmanızı rica ederiz."

Kaynak: Haber7

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