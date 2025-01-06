Çok kazanıp az ödeyenden 120 milyar lira topladık! 6 Ocak gazete manşetleri

Bugün gazete manşetleri neler hangi gazete hangi başlığı attı ön sayfalarına hangi haberleri taşıdılar? 6 Ocak 2024 Pazartesi gazete manşetleri.

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