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  3. MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi!

MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi!

MİT'ten nokta operasyon: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi!

MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi!
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MİT'ten nokta operasyon: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi!

MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mitra Mani" kod adlı Zeynep Aslan ve "Ekin Dilda" kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütünün silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren teröristler Aslan ve Mahçup'un, Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları bilgisine ulaştı.

MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi!

Türkiye'ye geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen teröristleri adım adım takip eden MİT, Aslan ve Mahçup'u Hakurk'ta düzenledikleri operasyonla etkisiz hale getirdi.

İki teröristin terör örgütünün kırsal kadrosuna 2015'te katıldığı belirtildi.

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Kaynak:AA

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