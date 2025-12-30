Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklama: DEAŞ'a yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon ile 357 kişi gözaltına alındı!

  1. Anasayfa
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplamda 357 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 357 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını belirterek, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, bu sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde 357 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Operasyonların; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince titizlikle yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, operasyonların geniş bir coğrafyaya yayıldığını kaydetti.

"OPERASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İLLER"

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre operasyonlar; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van illerinde başarıyla icra edildi.

"TERÖRE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Terörle mücadeledeki kararlılık mesajını yineleyen Yerlikaya, vatanın bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı şu ifadeleri kullandı:

"Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."

