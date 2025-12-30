Victor Osimhen 2025 yılında resmen tarih yazdı: Dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girdi!

Galatasaray ve Nijerya Milli Takımı'nın yıldız ismi Victor Osimhen, 2025 yılında tarih yazdı: Hem kulüp hem de milli forma altında tam 46 gol attı ve dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girdi.

Galatasaray'da birçok rekor kıran Victor Osimhen, 2025 yılının son günlerinde önemli bir başarı daha elde etti.

2025'İN EN SKORER 4. OYUNCUSU

Bugünlerde Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Nijerya adına ter döken Osimhen, Tunus maçında rakip ağları sarsarak 2025 yılında 46'ncı golünü attı.

Osimhen, attığı bu golle birlikte dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncuların 2025 yılı boyunca kulüp ve milli takım maçlarında attığı goller incelendiğinde kendisine dördüncü sırada yer buldu.

LIONEL MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Real Madrid'den Kylian Mbappe'nin 66 golle zirvede olduğu listede, ikinci sırada 60 golle Bayern Münihli Harry Kane yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise 57 gol atan Manchester Cityli Erling Haaland yer aldı. Inter Miami ve Arjantin adına 54 maçta 46 gol kaydeden Messi ise 4. sıradaki yerini 51 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Osimhen'e kaptırdı.

5 GOL ATARSA NİJERYA TARİHİNE GEÇECEK

Milli takımda 32 gol atan Osimhen, ülkesinde de rekora koşuyor. Nijerya'nın efsane oyuncularından Rashidi Yekini, listede 37 golle ilk sırada bulunuyor. Osimhen, eğer milli takım formasıyla 5 gol daha bulursa ülkesinin en golcü ismi olacak ve tarihe geçecek.

