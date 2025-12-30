Yalova şehitlerine veda töreni: Şehit polis Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan dualarla uğurlanıyor

DEAŞ’ın Hücre Evine Operasyon

Edinilen bilgilere göre, Yalova’da DEAŞ’a ait olduğu tespit edilen hücre evine güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polis ekiplerinin “Çocuklara yazık, teslim ol” çağrısına teröristler silahla karşılık verdi.

Teröristler Kadın ve Çocukları Canlı Kalkan Olarak Kullandı

Operasyon esnasında teröristlerin kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi. Gece saat 02.00’de başlayan çatışmanın yaklaşık 8 saat sürdüğü öğrenildi.

Çatışmada 3 Polis Şehit Oldu

Uzun süren çatışmada 3 polis memuru şehit oldu. Olayda ayrıca 8 polis memuru ile 1 bekçi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Operasyonda 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Operasyon kapsamında 6 terörist ölü olarak ele geçirilirken, olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü inceleme ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

Yerlikaya Törende Konuştu

Yalova'da dün DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleniyor. Törende konuşan Bakan Yerlikaya şu açıklamalarda bulundu:

Vatan toprağımız payidar kalsın diye şehit olanlar gibi şehit olan 3 polisimizi rahmete uğurluyoruz. İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit zalimin karşısında durmanın vakarı ile görev yaptı. Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. Sizler asil milletimizin alın yazısına şeref olarak yazıldınız. Kahraman polislerimiz, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarımız ile kadın ve çocukları kendilerine kalkan yapan hain teröristler karşısında azimle, kararlılıkla dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız.

