Bakanlık yasakladı: Ünlü markanın ürünü raflardan apar topar toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını ihlal ve halkın sağlığını tehdit eden ürünleri takip etmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını ihlal ve halkın sağlığını tehdit eden ürünleri takip etmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını karşılamayan ürünleri belirlemeye devam ediyor. Son olarak Best markasına ait bir temizlik ürününün kullanımının güvenli olmadığı tespit edildi. Ürün; görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle piyasadan çekilme kararı alındı ve halihazırda satışta olanlar da toplatılacak.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvenlik standartlarını karşılamayan ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan son duyuruda, insan sağlığı için risk taşıdığı belirlenen bir ürün daha listeye dahil edildi.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN GERİ ÇEKİLİYOR

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Best markasına ait bir temizlik ürününün kullanımının güvenli olmadığı tespit edildi. Bakanlık, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği ifade edilen söz konusu ürünün piyasaya sunulmasını durdurma kararı alırken, halihazırda satışta bulunan ürünlerin de toplatılmasına hükmetti.

