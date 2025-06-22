Bakan Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanımıza diktatör diyemez, tehdit edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine konuşan gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulunarak "Kimse Cumhurbaşkanımıza diktatör diyemez, tehdit edemez" ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

"KİMSE CUMHURBAŞKANIMIZA DİKTATÖR DİYEMEZ, TEHDİT EDEMEZ"

Bakan Tunç, bir sosyal medya yayınında, "ömür boyu başkanlık" şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" iftirasında bulunulmasının, tarihi gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.

Hakaret ve tehdidin hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

ELEŞTİRİ İLE SUÇ ARASINDA SINIR NETTİR

"İfade özgürlüğü, kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz. Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir. Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz. Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez. Unutulmamalıdır ki demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adlî mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır."

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