Altın düşüşe mi geçti? Bugün 1 Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki bugün 1 Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın fiyatları alış satış tablosu...
Anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında son durum, ekonomi grafiklerine anlık ve canlı olarak yansıyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları 12 Mart 2026 İran-ABD-İsrail arasındaki savaş devam ederken altın dolar endeksinin güçlenmesi ile geriledi. İran, Çarşamba günü ticaret gemilerine düzenlediği saldırılar sonrası petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara ulaşabileceğini belirtti. Peki, altın fiyatları son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları son dakika verileri, küresel gelişmelerle yakından takip ediliyor. Ons altın sabah saatlerinde yüzde 0,55 düşüşle 5147 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın yüzde 0,47 düşüşle 7301 TL'den alıcı buluyor. Gümüş ise yüzde 1 düşüşle 84,88 dolardan işlem görüyor. Bugün 1 Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı altın fiyatları alış satış grafiği

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

ABD Başkanı Trump'ın İran savaşının yakında sona ereceğine yönelik açıklamasına karşın Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim devam ediyor. Altın fiyatları ise güçlü ABD doları ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişeleriyle yükseldi. Uzmanlar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

İran, Çarşamba günü ticaret gemilerine düzenlediği saldırılar sonrası petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara ulaşabileceğini belirtti.

Diğer değerli metallerde, spot gümüş yüzde 1,3 düşüşle 84,63 dolar, spot platin yüzde 0,33 kayıpla 2.163,69 dolar ve paladyum yüzde 0,05 artışla 1.642 dolar seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI 12 MART 2026

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:7.295,46 TL

Gram altın satış fiyatı:7.296,37 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:11.965,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:12.100,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:5.154,89

Ons altın satış (USD) fiyatı:5.155,45

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:47.714,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.142,00 TL

