Altın düşüşe mi geçti? Bugün 1 Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında son durum, ekonomi grafiklerine anlık ve canlı olarak yansıyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları 12 Mart 2026 İran-ABD-İsrail arasındaki savaş devam ederken altın dolar endeksinin güçlenmesi ile geriledi. İran, Çarşamba günü ticaret gemilerine düzenlediği saldırılar sonrası petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara ulaşabileceğini belirtti. Peki, altın fiyatları son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...