Altın düşüşe mi geçti? Bugün 1 Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ
ABD Başkanı Trump'ın İran savaşının yakında sona ereceğine yönelik açıklamasına karşın Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim devam ediyor. Altın fiyatları ise güçlü ABD doları ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile yükselen petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişeleriyle yükseldi. Uzmanlar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
İran, Çarşamba günü ticaret gemilerine düzenlediği saldırılar sonrası petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara ulaşabileceğini belirtti.
Diğer değerli metallerde, spot gümüş yüzde 1,3 düşüşle 84,63 dolar, spot platin yüzde 0,33 kayıpla 2.163,69 dolar ve paladyum yüzde 0,05 artışla 1.642 dolar seviyesinde.