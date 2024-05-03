Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Gereği yapıldı - 13 A Operasyonuyla polise saldıranlar yakalandı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için ortalığı birbirine katıp, polislere taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli Gereği yapıldı - 13 A Operasyonuyla yakalandı. Yakalananların arasında polise saldırıda bulunan fenomen Basel de bulunuyor.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Gereği yapıldı - 13 A Operasyonuyla polise saldıranlar yakalandı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için polislere taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli yakalandı. Yakalananların arasında polise saldırıda bulunan fenomen Basel de yer alıyor.

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Gereği yapıldı - 13 A Operasyonuyla polise saldıranlar yakalandı!

29 ŞÜPHELİ KAÇTIKLARI ADRESLERDE TEKER TEKER YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da 1 Mayıs günü taşkınlık çıkaran kişilere yönelik "Gereği Yapıldı -13" operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" ifadesini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Gereği yapıldı - 13 A Operasyonuyla polise saldıranlar yakalandı!

'POLİSLERİMİZE SALDIRANLARI ADALETE TESLİM EDECEĞİZ'

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişilerinde yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekliye 3 bin liralık müjde! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?Emekliye 3 bin liralık müjde! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Adana polisinden başarılı operasyon! Organ ticareti yapan şebeke çökertildi!Adana polisinden başarılı operasyon! Organ ticareti yapan şebeke çökertildi!

Kira zam oranları belli oldu! Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!Kira zam oranları belli oldu! Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işte o, oran!

Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli olduMemur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşları telefonla arayarak savcı olduğunu söyledi, 1 milyon 500 bin lira dolandırdı!
Vatandaşları telefonla arayarak savcı olduğunu söyledi, 1 milyon 500 bin lira dolandırdı!
İstanbul polisi, sahte pasaport ve kimlik düzenleyen şebekeyi çökertti!
İstanbul polisi, sahte pasaport ve kimlik düzenleyen şebekeyi çökertti!
Fatih’deki görüntüler film seti değil gerçek! 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, zabıtayı aracın önünde sürükledi!
Fatih’deki görüntüler film seti değil gerçek! 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, zabıtayı aracın önünde sürükledi!
Adana polisinden başarılı operasyon! Organ ticareti yapan şebeke çökertildi!
Adana polisinden başarılı operasyon! Organ ticareti yapan şebeke çökertildi!
Son Haberler
Son dakika! Cuma namazı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!
Son dakika! Cuma namazı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kredi açıklaması!
Muzu artık böyle tüketeceksiniz! Muz kabuğu resmen şifa dağıtıyor
Muzu artık böyle tüketeceksiniz! Muz kabuğu resmen şifa dağıtıyor
Emekliye 3 bin liralık müjde! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliye 3 bin liralık müjde! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kritik tünelde yazın 50 günlük çalışma olacak: Detayları Bakan Uraloğlu paylaştı…
Kritik tünelde yazın 50 günlük çalışma olacak: Detayları Bakan Uraloğlu paylaştı…
TÜİK açıkladı: Kırmızı et üretim 2023 yılında artış gösterdi
TÜİK açıkladı: Kırmızı et üretim 2023 yılında artış gösterdi
Çok Okunanlar
Güzel oyuncu Alina Boz’un ricası şaşırttı! ‘Benim kocam var’
Güzel oyuncu Alina Boz’un ricası şaşırttı! ‘Benim kocam var’
Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
Güncel altın fiyatları ne kadar, Bugün altın kaç TL? 3 Mayıs güncel gram çeyrek altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar, Bugün altın kaç TL? 3 Mayıs güncel gram çeyrek altın fiyatları
Bugün Burç yorumları nelerdir? 3 Mayıs 2024 Cuma güncel Burç yorumları, Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Bugün Burç yorumları nelerdir? 3 Mayıs 2024 Cuma güncel Burç yorumları, Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Nevşehir şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Nevşehir şehidini gözyaşları içinde uğurladı
Safari turunda araçlar çarpıştı! Feci kazada çok sayıda turist yaralandı!
Safari turunda araçlar çarpıştı! Feci kazada çok sayıda turist yaralandı!
Yorumlananlar
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''