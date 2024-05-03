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Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamların açıklayarak aylık enflasyonun 3.18 olarak açıklamasından sonra, Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dördüncü enflasyon verisi açıklandı.
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