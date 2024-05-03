Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamların açıklayarak aylık enflasyonun 3.18 olarak açıklamasından sonra, Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dördüncü enflasyon verisi açıklandı.

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Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı belli oldu 1

Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece dördüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi.

Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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