Bakan Ali Yerlikaya üzücü haberi duyurdu! Gaziantep Nurdağı'nda polis helikopteri düştü 2 Şehit var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak Hatay'dan Gaziantep'e giderken Nurdağı ilçesinde kartal köyü mevkiinde bir polis helikopterimizin kaza kırıma uğradığı ve iki Polisimizin şehit olduğunu duyurdu.

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Bakan Ali Yerlikaya üzücü haberi duyurdu! Gaziantep Nurdağı'nda polis helikopteri düştü 2 Şehit var

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gaziantep'te bir polis helikopterinin düştüğünü bildirdi. Kazada 2 pilot şehit oldu, 1 teknisyen yaralandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."

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