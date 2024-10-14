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Bahçelievlerde feci kaza! Kontrolden çıkan iett ağaca çarptı: çok sayıda yaralı var!

Bahçelievler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkması sonucu ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada 7 yolcu yaralandı. Okulun yanında yaşanan kaza öğrencilerin o dakikalarda, kapının önünde olmaması faciayı önledi.

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Bahçelievler'de İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İzzettin Çalışlar Caddesi'nde A.K. Keskin idaresinde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, şoförle birlikte otobüsteki 7 kişi yaralandı.

Bahçelievlerde feci kaza! Kontrolden çıkan iett ağaca çarptı: çok sayıda yaralı var!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.

"Kaza okulun önünde oldu"

Yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Uğur Kuşçu, kazanın otobüs durağına yakın bir noktada gerçekleştiğini belirterek, "Arkadan sıkıştıran bir araç yoktu, direk vurmuş. Kaza okulun önünde oldu. Allah'tan çocuklar içerideydi, kapının önünde değillerdi. Esnaf arkadaşlarla birlikte otobüsün içindeki yaralıları dışarı çıkardık." dedi.

Ekiplerin otobüsü kaldırma ve çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, sağ şeritte ilerleyen İETT otobüsünün bir anda yol kenarında bulunan ağaca çarptığı ve kaza sonrası çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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Kaynak:AA

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