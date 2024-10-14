Bahçelievlerde feci kaza! Kontrolden çıkan iett ağaca çarptı: çok sayıda yaralı var! Bahçelievler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkması sonucu ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada 7 yolcu yaralandı. Okulun yanında yaşanan kaza öğrencilerin o dakikalarda, kapının önünde olmaması faciayı önledi.