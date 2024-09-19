Bahçeli'den ilk dört madde açıklaması! ''Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

Son yarım asırdır bizi yok saymaya çalışanlar olsa bile biz daha çok var olduk, var olmaya devam edeceğiz.

MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı'nı başarmak için mükelleftir.

İşimiz çok, yolumuz çetin, yükümüz ağırdır. Üstelik vakit dardır. MHP milletimizin tamamını kucaklamaya, ayrımcılığı ve bölücülüğü çiğnemeye inançlıdır. Karamsarlık aşılamaya çalışanlar elbette vardır, bundan sonra da sayılarının artış göstermesi muhtemeldir. Bu görüşümüzü teyit eden bir çok gelişme milletimizin gözü önünde kesintisiz sahnelenmektedir. Türkiye'nin önünü kesmek, devlet ve millet dayanışmasını yıkmak, çok sesli fitne ve fesat korosu faaldir. Açık ve gizli faaliyetlerini son zamanlarda artırmışlardır.

Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü saldırı altındadır. Nitekim durum ciddidir.

Türkiye'yi kafa kola almak için kılıktan kılığa girenlerin emeline teslim edilecek bir ülke yoktur.

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"GERÇEKLERİ EĞMEDEN BÜKMEDEN KONUŞMAK CENAB-I ALLAH'A BORCUMDUR"

Komprador muhalefetin, komisyoncu gazetelerin, komplocu uzmanların, kokuşmuş kaymak tabakanın, komünist azınlığın kimliğini karalayacağı bir millet yoktur. Kalbinin sancağında Türk milliyetine mensubiyet taşıyan bir vatan evladı alarak sözlerim Türk milletine karşı duyduğum sorumluluktur. Gerçekleri eğmeden bükmeden konuşmak boğazımdan geçen her lokmaya ve Cenab-ı Allah'a borcumdur.

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Gazilerimizi sadece 19 Eylül'de hatırlamak doğru değildir. TBMM, 2 defa gazilik mertebesini hakketmiştir. Mevzuattaki boşluk nedeniyle gazi kabul edilmeyen 20 bin kardeşimizin sessiz çığlığı dinmemiş, gazilere tanınan sosyal ve ekonomik haklardan mahrum kalmışlardır. Gaziler arasında örtülü ayrım hakkaniyetsizdir. Gazilerimize unvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'de karara bağlanmalıdır.

Gaziliğin dereceği, osu busu olmaz. Bir kahramanımızın aldığı yaraya bakıp gazi olup olmadığına karar vermek doğru ve tutarlı değildir. Vatan müdafaasını emanet ettiğimiz kahramanlarımızdan haklarını esirgeyemeyiz. Milli bekamızı muhafaza için yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden yaralanan tüm kahramanlarımızı hayal kırıklığına uğratmamak lazımdır. Gaziliğin bir adım ilerisi şehitliktir.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tüm gazilerimize sağlık diliyorum. Devletimizi kuran ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükran ile anıyorum.

ABD'nin Irak'tan çekilme kararına rağmen bu ülkenin asker konuşlandırması, Suriye'de yeni üsler kurması, silah ve mühimmatı artırması gizli saklı bir şey değildir.

Lübnan'da yaşanan cihazların patlatılması tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır. Artık hiçbir yer güvenli değildir. Artık hiçbir şey de eskisi gibi olmayacaktır.

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MUHALAFETE TEPKİ

Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır. CHP genel başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ

Bu partinin Türkiye'nin milli tezlerine sahip çıktığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Milletimizin huzurunu kaçıran demlenmiş CHP bir sorundur. Bu sorun demokrasiyi ve ahlakı zedelemektedir. CHP'nin aklı yerli değildir idaresi milli değildir. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 4 madde ile şahsımın düşüncesini merak etmiş. Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. MHP'ye anayasanın ilk 4 maddeyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınacak hiçbir yanları yoktur.