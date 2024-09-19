Kemal Kılıçdaroğlun'un zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi ıslak imzalı belge gösterilince ağız değiştirdi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kübra Par'ın TV100 canlı yayınında "Ümit Özdağ ile gizli protokol yapıldı mı?" sorusuna "Yok böyle bir şey" yanıtını verdi. Ancak yayın devam ederken Özdağ'ın belgeleri paylaşması üzerine Kılıçdaroğlu ağız değiştirmek zorunda kaldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORU

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Programda Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorulardan biri de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir protokol yapıp yapmadığıydı.

İDDİALARI YALANLADI: YOK BÖYLE BİR ŞEY

Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda gizli bir protokol imzalandı mı? İçişleri Bakanlığı ve MİT, Zafer Partisi'ne verildi mi?" soru sorusuna "Hayır, 2 tane protokol yapıldı. Birisi kamuoyuna paylaşılandı, diğeri de daha sonra paylaşıldı. Yok böyle bir şey. İnternete girin, protokolü bulun, böyle bir ifade var mı, yok mu görürsünüz" yanıtını verdi.

KAYNAK:TV100