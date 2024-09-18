FETÖ'cü Enes Kanter'in Ali Koç Paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe'den jet açıklama!

FETÖ’cü Enes Kanter sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Ali Koç’un kendisine forma hediye ettiğini öne sürdü. Fenerbahçe kulübü ise sert bir açıklama yaparak iddiaların yalan olduğunu duyurdu.

Bugün sosyal medya hesabından bir video paylaşan FETÖ’cü Enes Kanter, Ali Koç’un kendisine forma gönderdiğini söyledi. Enes Kanter’in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe’den çok sert tepki geldi.

ALİ KOÇ CUMHURBAŞAKNI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA MAKSATLI PAYLAŞIM

Fenerbahçe kulübü sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bu görüntülerin bugün Ali Koç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi nedeniyle özellikle servis edildiğinin maksatlı olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe kulübü açıklamasında vatan hainleri karşısında net bir duruş sergilediklerini belirterek olayla ilgili olarak gerekli işlemlerinde başlatıldığını ifade etti.

2020 YILINDA DA YAPILDI

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, aynı olayın 2020 yılında da yapıldığı belirtilirken Fenerbahçe’nin vatan hainleri ile mücadelesinin devam edeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN JET HIZIYLA AÇIKLAMA!

“Bugün, sosyal medya üzerinden servis ettiği bir video ile kendisiyle görüşme yapılmış ve forma gönderilmiş yalanını söyleyerek Başkanımızın ve Kulübümüzün adını anma cesareti gösteren bir vatan haininin oluşturduğu gündem üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

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Bu şahıs, aynı yöntemi Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihlerinde iki kez daha denemiş, Kulübümüz tarafından konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmıştı.”