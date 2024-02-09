Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, AYM'nin Çağlayan Adliyesi'nde saldırı girişiminde bulunan DHKP/C'li terörist Emrah Yayla hakkında hak ihlali kararını hatırlatarak "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı." dedi.

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Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın dünkü konuşmasında "AYM kararlarına uyulmamasının yasal zemini yoktur." ifadelerine tepki göstererek AYM'nin Çağlayan Adliyesi'nde saldırı girişiminde bulunan DHKP/C'li terörist Emrah Yayla hakkındaki hak ihlali kararını hatırlattı. Bahçeli, "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı." dedi.

"AYM YA KAPATILMALI YA BAŞTAN YAPILANDIRILMALI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında "Anayasa Mahkemesi, milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Verdiği skandal hak ihlalleri kararlarıyla iç huzuru ve barış ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden AYM, ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliyesi'nin C kapısının karşısındaki polis noktasına yapılan terör saldırısı sonucu çıkan çatışmada DHKP/C mensubu olduğu açıklanan iki saldırgan öldürülmüştü. Öldürülen saldırganlardan Emrah Yayla'nın 2017 yılında duruşma salonunda savunma yapma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bir başvuruya, AYM'nin 2020 yılında hak ihlali kararı verdiği ortaya çıkmıştı.

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