Aziz İhsan Aktaş Kimdir? İş İnsanı Aziz İhsan Aktaş neden gözaltına alındı? Aziz İhsan Aktaş hakkında merak edilenler...

Aziz İhsan Aktaş Kimdir? İş İnsanı Aziz İhsan Aktaş neden gözaltına alındı? İşte, Aziz İhsan Aktaş hakkında merak edilenler...

İstanbul'da başlatılan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı ihale yolsuzluğu soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Gelişmeler merakla takip edilirken Aziz İhsan Aktaş ismi gündeme geldi. Pek çok kişi, Aziz İhsan Aktaş'ın hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Aziz İhsan Aktaş kimdir, nerelidir, neden gözaltına alındı? Aradığınız soruların cevabını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Aziz İhsan Aktaş Kimdir?

Aziz İhsan Aktaş Diyarbakırlı bir iş insanı olarak bilinmektedir. Kamu kurumları ve belediyelerle olan ticari ilişkileriyle öne çıktığı söylenen Aziz İhsan Aktaş'ın, İstanbul'da bilhassa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da adının geçtiği 'ihale yolsuzluğu' soruşturmasında, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia ediliyor.

İş insanı olduğu bilinen Aktaş hakkında hakkında suç örgütü kurma, yönetme, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet verme gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.

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Aziz İhsan Aktaş Yakalandı mı?

'İhale yolsuzluğu' soruşturmasında elebaşı olduğu iddia edilen ve bu sebeple aranan Aziz İhsan Aktaş yakalandı. Örgütün başındaki kişi olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın da yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 40'a ulaştı.

Beşiktaş İhale Yolsuzluğu Soruşturması Nedir?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da adının karıştığı ihale yolsuzluğu soruşturması, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediyelerdeki ihale süreçlerine müdahalede bulunduğu iddiasıyla başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, bahsi geçen örgütün belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihalelere karıştığı saptandı.

Yapılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dahil olmak üzere toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca bu operasyonların sadece Beşiktaş Belediyesi ile sınırlı kalmadığı ve İstanbul'daki çeşitli belediyelerde de benzer yöntemlerle ihale süreçlerinin manipüle edildiğine dair söylentiler mevcut.