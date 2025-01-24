Ayşe Barım'ın son zamanlarda gözaltına alınmasıyla gündeme gelmesi sonucu, hayatı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki o zaman, Ayşe Barım Kimdir? Ayşe Barım Ne İş Yapıyor? ID İletişimin Sahibi Kim? İşte önemli detaylar...

Uzun yıllardır Türkiye'nin dizi ve sinema dünyasında etkili bir konuma sahip olan Ayşe Barım, son zamanlarda sosyal medya üzerinde gündem olan bir isim haline geldi. Ünlü isimlerin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sonrasında Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek mesajlarına aynı anda ve birlikte vermesinin ardındaki güçlü isim olarak tanınmaktadır.

Ayşe Barım Kimdir?

Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamlayan Ayşe Barım, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında eğitim almıştır. İletişim alanındaki bilgi ve deneyimini geliştirmek amacıyla Londra'da 2 yıl boyunca yaşamış ve çalışmıştır.

1992-2001 yılları arasında medya sektöründe önemli görevlerde bulunan Barım, Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi önde gelen medya kuruluşlarında Promosyon Direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan – Euro RSCG'de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst'te Genel Müdür Yardımcılığı ve Doğan Music Company (DMC) Genel Müdürlüğü gibi pozisyonlarda görev yapmıştır.

Haberin Devamı

2002 yılında kendi iletişim şirketi olan İD İletişim'i kurarak kariyerine yön veren Barım, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının menajerliğini üstlenerek sinema ve televizyon projeleri için proje tasarımı ve iletişim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı isimler arasında Bergüzar Korel, Erkan Can, Halit Ergenç, Hümeyra, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Serkan Altunorak, Fahriye Evcen, Dolunay Soysert, Fikret Kuşkan, Ceyda Düvenci, Sinem Kobal, Ezgi Mola, Güven Kıraç, Hazal Kaya, Melisa Sözen, Aslı Enver, Rıza Kocaoğlu, Birkan Sokullu, Selma Ergeç, Şükrü Özyıldız, Songül Öden, Murat Yıldırım, Serenay Sarıkaya, Ece Sükan, Lale Mansur, Berrak Tüzünataç, Bülent İnal, Şükran Ovalı, Çağla Kubat, Fatih Akın ve Melike Güner gibi birçok ünlü isim yer almaktadır.