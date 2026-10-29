Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türk milletinin tarihi şanla doludur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ulusa sesleniş olarak bir video mesaj paylaştı.

'TÜRKİYE GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin 103 yıl önce sergilediği azim, cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olmaya devam ettiğini söyleyerek, "Son 24 yılda savunma sanayinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede kat ettiğimiz mesafeyi müessir ve müreffeh Türkiye'ye giden yolun kilometre taşları olarak görüyoruz. Kendi teknolojisini geliştiren, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini artıran, enerji arz güvenliğini güçlendiren, ulaştırma altyapısını çağın gereklerine göre yenileyen ve üretim kapasitesini sürekli büyüten ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.

Kızılay Pendik’ten Meme Kanserine Karşı Anlamlı Farkındalık Etkinliği

Erdoğan talimat verdi: Süresiz nafaka için yeni düzenleme yolda!