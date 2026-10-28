Erdoğan talimat verdi: Süresiz nafaka için yeni düzenleme yolda!

Meclis'e sunulması beklenen nafaka düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı. Süresiz nafakayı sona erdiren düzenlemede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni formüller masaya getirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla süresiz nafaka düzenlemesi için yeni formüller hazırlanacak. Evlilik süresi ve gelir gibi kriterler belirleyici olacak.

Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla genişletilecek. Bu nedenle nafaka düzenlemesinin 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkartıldığı belirtiliyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında nafaka düzenlemesine dair bir sunum yaparak davalar için hazırlanan alternatifli çalışmayı sundu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, konunun çok sayıda kesimi ilgilendirdiğine vurgu yaparak tarafların görüşlerinin daha geniş bir çerçevede ele alınmasını istediği öğrenildi.

Şimdi AK Partili kurmaylar, başta kadın dernekleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri, akademisyenler ve aile hâkimleriyle görüşecek.

Nafaka konusunda daha önce hazırlanan raporlar tekrar incelenecek ve alınan görüşler doğrultusunda farklı seçenekleri içeren yeni bir metin oluşturulacak.

EVLİLİK SÜRESİ VE NAFAKA TALEP EDENİN GELİRİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Seçeneklerden biri, nafaka süresinin her dosyanın kendi koşullarına göre belirlenmesi olarak öne çıkıyor.

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Evliliğin ne kadar sürdüğü, nafaka talep eden kişinin yaşı, sağlık durumu, çalışıp çalışmadığı ve geçimini sağlayabilecek bir gelirinin bulunup bulunmadığı değerlendirilecek.

Sosyal koşullar ve yeniden evlenme ihtimali gibi başlıkların da değerlendirme ölçütleri arasında ele alınabileceği belirtiliyor.

Hâkim, bütün bu unsurları birlikte ele alarak nafakanın süresine karar verecek. Koşullar gerektiriyorsa süresiz nafakaya da hükmedebilecek. Ancak bunlar henüz kesinleşmiş hükümler değil, üzerinde çalışılan seçenekler.

Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz Haziran ayında boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmişti. Karar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) düzenleme için 9 aylık süre verilmişti.

MEVCUT KANUNDA NAFAKA NASIL TANIMLANIYOR?

Türkiye'de farklı amaçlara hizmet eden birkaç nafaka türü bulunuyor.

Eş için ödenen nafaka, çocuk için yetişkin olana dek ödenen nafaka ve diğer aile bireyleri için talep edilen yardım nafakası bunlardan bazıları.

Boşanma davası sürerken, ekonomik olarak zayıf tarafın ve çocukların mağdur olmamasını sağlamak amacıyla geçici bir tedbir nafakası da uygulanabiliyor. Bu nafaka türü boşanma kesinleşince sona eriyor.

Eğer eş çalışmıyorsa, çocuğun bakımını üstleniyorsa ve geliri diğerinden ciddi ölçüde düşükse dava süresince tedbir nafakası uygulanıyor. Türkiye'de en çok eşe ödenen yoksulluk nafakası tartışmalara konu oluyor.

Bu nafakanın şartlarının oluşabilmesi için, nafaka isteyen eşin boşanma yüzünden yoksullaşacak olması gerekiyor. Ayrıca boşanmada karşı tarafa göre daha az kusurlu olması ve diğer eşin ödeme gücünün bulunması gerekiyor. Kanunlarda bu nafaka türü için herhangi bir yıl sınırı bulunmuyor.

Yine de bu durum yoksulluk nafakasının ömür boyu ve her koşulda devam edeceği anlamına gelmiyor. Örneğin nafaka alan kişinin yeniden evlenmesi durumunda yoksulluk nafakası kendiliğinden sona eriyor.

Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla;

- Fiilen evli gibi yaşama,

- Yoksulluğun ortadan kalkması,

- Düzenli gelir elde edilmesi,

- Haysiyetsiz yaşam iddiasını ispatı,

- Nafaka yükümlüsünün ödeme gücünü kaybetmesi gibi durumlarda nafakaya son veriliyor.

- İştirak yani çocuk nafakasında ise velayeti alan ebeveyne çocuk yetişkin olana dek nafaka ödeniyor.

Bu nafaka türünde, boşanmadan sonra genellikle annede kalan çocuğun bakım, eğitim, sağlık ve yaşam giderlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Genelde çocuk 18 yaşına gelene kadar sürüyor ve bundan sonra eğer eğitim devam ediyorsa yardım nafakası gündeme geliyor.

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