Ayda 1500 TL ödeme ile kredi veriliyor! 20 bin TL kredi başvurusu

Acil nakit sıkıntısı olan kişilere müjde niteliğinde haber geldi. Tamı tamına 20 bin TL kredi alabilirsiniz. TEB kredi başvurusu için haberimizi okuyun.

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Ayda 1500 TL ödeme ile kredi veriliyor! 20 bin TL kredi başvurusu

20.000 TL'lik acil nakit ihtiyacı olanlar, 36 aylık bir ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Aşağıda bazı bankaların sunduğu faiz oranları ve ayrıntılar gösterilmektedir.

Bu kampanya, 20.000 TL toplu para desteği almak isteyenler için başlatılmış olabilir ve acil finansman ihtiyacını karşılamak için başlatılmış olabilir. Bununla birlikte, bu kampanyanın sunulduğu banka veya finans kurumunu belirtmediğiniz için kesin bir bilgi veremem.

20 bin TL kredi başvurusu

Bankaların bu kampanyalara katılmak için genellikle bankaların resmi internet siteleri, ATM'leri, internet şubeleri veya fiziksel şubeler aracılığıyla başvurabilirsiniz. Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar her banka için farklı olabilir. Sonuç olarak, başvuru yapmadan önce ilgili bankanın web sitesini incelemenizi öneririm.

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TEB tarafından verilen 20.000 TL kredi, 36 ay içinde %3,99 faiz oranı ile 45.784,24 TL olarak ödenebilir

QNB Finansbank'tan 36 aylık 20.000 TL kredinizi %4,49 faiz oranı ile 48.406,48 TL'ye geri ödeyebilirsiniz

Enpara.com üzerinden masrafsız geri ödeme seçeneği ile %4,29 faiz oranı ile 46.785,96 TL olarak geri ödeme yapılabilir

Başvuru yapmak için bankaların resmi internet sitelerini veya ATM'leri, internet şubelerini veya şubeleri kullanabilirsiniz. Gelir durumunuza ve ihtiyaçlarınıza en uygun tutar ve vade için başvuru yapmak kolaydır.

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