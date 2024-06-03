Türk-İş verileri duyurdu! Türkiye’de açlık sınırı rekor seviyede

Mayıs ayında yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçları Türk-İş tarafından açıklandı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL ve yoksulluk sınırı 61 bin 788 TL oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 24 bin 609 liraydı.

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Türk-İş verileri duyurdu! Türkiye’de açlık sınırı rekor seviyede

Türk-İş tarafından her ay yürütülen "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mayıs ayı sonuçları açıklandı. Araştırma, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını incelemektedir. Araştırmaya göre, yoksulluk sınırı 62 bin TL ve açlık sınırı 19 bin TL idi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamaları (açlık sınırı) 18.969,22 TL'ye, aylık giyim, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlar için yapılması gereken diğer harcamalar (yoksulluk sınırı) 61.788,99 TL'ye yükseldi.

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Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 24 bin 609 liraydı.

TÜRK-İŞ tarafından sağlanan verilere göre, Mayıs 2024'ten itibaren mutfak enflasyonu verisi şu şekilde değişti:

Bir önceki aya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı %7,02 oranında arttı.

Beş aylık ortalama değişim oranı % 31,44 idi.

Son on iki aylık dönemde değişim oranı % 83,06 oldu.

Yıllık ortalama artış yüzde 79,43 idi.

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