Bankalarda bayram kampanyası başladı! 25 bin TL kredi fırsatı

TEB, yeni başlattığı faizsiz ve taksitli 25.000 TL nakit avans kampanyasıyla müşterilerine bayram hediyesi veriyor. Müşteriler, bu kampanya ile ihtiyaçlarını karşılamak için %0 faizli taksitli nakit avans fırsatından yararlanabilecekler.

Türk-İş verileri duyurdu! Türkiye’de açlık sınırı rekor seviyede

İstanbul’da belediye personel alımı yapacak! İBB personel başvuru şartları

Borcu olan artık kurtulacak! Borcu olan için yeni düzenleme geldi

Kampanya bilgileri ve başvuru koşulları

Kampanya 23 Mayıs'ta başladı ve 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler yeni müşteriler olmalıdır. TEB mobil uygulaması, başvuruları onaylamak için belirlenen tarih aralıklarında kullanılmalıdır. Faizsiz taksitli nakit avans kampanyası onaylandıktan sonra kullanılabilir. Kampanyadan yararlanan kişiler, sadece bir kez ve en fazla 25.000 TL'ye kadar üç aylık taksitle ödeme yapabilecekler.

TEB'in faizsiz kredi kampanyası, bayram öncesinde vatandaşlara finansal yardım sağlar. Bayram alışverişlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bu kampanya önemli bir fırsat sunuyor. TEB'in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması, başvuru süreci ve ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi sağlar.