Emekli olmak isteyenler bekliyor! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı?

2000-2008 arası sigorta girişicileri, EYT düzenlemesinin ardından kademeli (erken) emeklilik hakkını talep etti. Bu konu gündeme geldi mi? 2000-2008 Arasında Sigortalılar Kademeli Emeklilik hakkından yararlanabilecek mi?

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Emekli olmak isteyenler bekliyor! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı?

Kademeli emeklilik, belirli koşulları karşılayan kişilere kademeli olarak emekli olma fırsatı veren bir emeklilik sistemidir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak tamamlanması esastır. Kademeli emekliliğe tabi tutulan çalışanlar, emeklilik yaşını beklemek yerine daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanabilirler. Bunun için ise, kişilerin tipik olarak belirli bir hizmet süresini tamamlamış ve yasada belirtilen yaş kriterlerini karşılamış olması gerekmektedir.

Kademeli Emeklilik Gelecek Mi?

EYT yasasından sonra kamuoyunun gündeminde önemli bir yere sahip olan "Kademeli emeklilik çıkacak mı?" sorusu, gündemde olan torba yasa çalışmaları sırasında öne çıkan konular arasında yer aldı. EYT ile birlikte kademeli emeklilik beklentileri de arttı, ancak yaş beklemeden erken emekli olmak isteyen 2000-2008 girişliler, TBMM'den gelecek açıklamayı merakla bekliyor. Bununla birlikte, şu anda umut verici bir şey yok gibi görünüyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz daha önce kademeli emekliliğin gündemde olmadığını söylemiş olsa da, milyonlarca insan kademeli emeklilikten bekleniyor. Bir başka deyişle, yaş şartı işe giriş tarihine göre yeniden düzenlendi ve 58-60 yaş sınırı kaldırıldı. Bu beklentiler, SGK'nın bütçe açıklamasına göre şu anda tartışılmayacak gibi görünüyor.

EYT düzenlemesinin SGK bütçesi üzerindeki olumsuz etkisi, SGK tarafından açıklanan bütçe raporunda açıkça görülmektedir. Bu koşullar göz önüne alındığında, yeni bir EYT yasası çıkarılmayacağı açıktır ve bu nedenle kademeli emekliliğin gündeme gelmesi neredeyse imkansız gibi görünüyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" açıklamasını yaptı.Açıklaması da bunu doğruluyor.

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