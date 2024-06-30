EURO 2024’de ilk çeyrek finalistler belli oldu: Almanya ve İsviçre

Kai Havertz ve Jamal Musiala'nın ikinci yarı golü Almanya'yı UEFA EURO 2024 çeyrek finaline taşıdı. Danimarka’nın mücadelesi ikinci yarıda yetmedi. Almanya beş EURO'da dördüncü kez çeyrek finale yükseldi. Musiala, EURO 2024'te dört maçta üç gol attı.
EURO 2024’de bir ilk: Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı, nedeni herkesi şaşırttı…
Danimarka, büyük turnuvalarda galibiyet alamayan takım oldu. Son sekiz maçta 4 beraberlik 4 mağlubiyet aldı.
ALMANYA VE İSVİÇRE ÇEYREK FİNALDE
UEFA EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Son 16 heyecanında Almanya ve İsviçre çeyrek finale kalmayı başardı. Murat Yakin'in takımı, Berlin'de İtalya'yı yenerek UEFA EURO 2024'ün çeyrek finaline yükseldi.
İsviçre’de turu getiren golleri; Remo Freuler ve Ruben Vargas kaydetti. İsviçre son 16 turunda UEFA EURO 2024'teki rakibini eledi ve son 8’deki takımı bekleyecek.