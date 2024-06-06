Avrupa Merkez Bankası’dan 5 yol sonra bir ilk: Faizlerde değişiklik yaşandı…

Son veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2019'dan sonra ilk kez bugün %0,25'lik bir faiz indirimi açıkladı. Özellikle, ECB daha önce yüksek enflasyonla mücadelede ilerleme bildirdiği için bugün Frankfurt toplantısında potansiyel bir faiz indirimini ima etmişti.

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ECB yetkililerinin de ısrarlı hizmet fiyatı enflasyonu nedeniyle mücadelenin bitmediğini vurguladığını belirtmekte fayda var. Buna rağmen, son karar ABD'nin potansiyel benzer bir hamlesi üzerine tartışmalara yol açtı. Federal Rezerv yaklaşan toplantılarında.

ECB’DEN 5 YIL SONRA İLK FAİZ İNDİRİMİ

Avrupa Merkez Bankası, son toplantısında, faiz oranını %0,25'lik bir indirimle %4,25'e düşürdüklen son duyurusuyla piyasa iyimserliğini artırdı. Bu arada piyasa da ECB'den benzer bir duyuru bekliyordu.

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ECB, kırmızı-sıcak enflasyonu dizginlemek için Temmuz 2022 ile Eylül 2023 arasında faiz oranını 450 baz puana çıkarmıştı Bu arada, Euro Bölgesi'nin manşet enflasyonu Ekim ayında %10,6'ya ulaşırken, daha yüksek oranlar ECB'nin fiyatları geçen ay %2,6'ya düşürmesine yardımcı oldu.

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ENFLASYON VURGUSU SÜRÜYOR

Enflasyon hala bankanın %2 hedef aralığının en üstünde dursa da, Mayıs 2024'te belirtildiği gibi önemli düşüş, yetkililerin politika oranlarını düşürmesine yardımcı oldu. En son ECB projeksiyonlarına göre, ortalama enflasyonun gelecek yıl %2,2“ye ve 2026”da %1,9'a düşmesi bekleniyor.

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