BRICS, birlikteliği açıkladı: Türkiye Bitcoin-Centric Blok'a katılıyor

Türkiye, yabancı basında yer alan bir habere göre, BRICS anlaşması açıklandı. Türkiye, uzun vadede Bitcoin için daha büyük bir hareket olan BRICS ittifakına katılma planlarını açıkladı.

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BRICS, birlikteliği açıkladı: Türkiye Bitcoin-Centric Blok'a katılıyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) ittifakının büyümesiyle birlikte Türkiye, bloka katılmaya ilgi gösterdi.

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TÜRKİYE, BRICS VE BİTCOİN

South China Morning Post'un (SCMP) daha önceki bir raporuna göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hareketi Pekin'e yaptığı devlet ziyaretinde ortaya çıktı. Temel niyetlerini doğrulayan Fidan, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeleri özgürleştirmek için BRICS çabalarıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

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Ortadoğu siyasetinde ve ekonomik ilerlemede Türkiye her zaman önemli bir rol oynamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi Batılı dünya güçleri tarafından ülkeye karşı büyük bir yaptırımlar olmamakla birlikte, kötü bir ekonomisi var. BRICS'e katılma hareketinin arkasındaki söylenmemiş bir gerekçe de ABD Doları hegemonyasını kırmak olabilir.

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ABD DOLARINA KARŞI BRICS SİSTEMİ

geçen yıl birçok ülkeyi çeken bir eğilim olan ittifakın arkasındaki birincil birleştirici faktör olmaya devam ediyor. BRICS altında bir araya gelen uluslar, ABD dolarının potansiyelleri için bir sınırlama olduğuna inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne güçlü bir mesaj olarak, ittifakın Hindistan, İran ve Suudi Arabistan gibi bazı üyeleri ulusal fiat para birimlerinde yerel ticaret yapmaya başladılar.

Karar verilmemiş olmakla birlikte, üye ülkeler arasında önemli bir husus, tek bir para biriminin benimsenmesidir. Şimdiye kadar Bitcoin, sınırsız doğası göz önüne alındığında BRICS'in radarındaki varlıklardan biri olmaya devam ediyor.

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