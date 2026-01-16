Avcı yakalamak istediği avı tarafından hastanelik edildi!

Trabzon'da ava çıkan bir grup avcı, hedefledikleri yaban domuzunun saldırısına uğradı. Domuzun saldırısından hayatını arkadaşları sayesinde kurtaran yaşlı avcı, yaralandı.

Cep telefonu kameralarına anbean yansıyan olay, paylaşılan bilgilere göre Trabzon'da meydana geldi.

Avcılar tarafından daha önce vurulan yaban domuzu, yaralı halde çalılıklar arasında saklandı. Avcıyı ve köpeklerini görmesi ile ani bir hamleyle bulunduğu yerden fırlayan domuz, yakınına gelen avcıya saldırdı.

DOMUZ, YERE DÜŞEN YAŞLI AVCIYA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

64 yaşındaki avcı Hasan Hacıhamzaoğlu, saldırı sırasında yaban domuzu tarafından yere devrildi. Yaralı domuz saldırısına yerde de devam etti.

O anlar diğer avcılar arasında büyük panik yaratırken, avcıların hızlı müdahalesiyle yaban domuzu vurularak etkisiz hale getirildi.

YARALANAN AVCI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan olayda bacağından yaralandığı öğrenilen avcı Hasan Hacıhamzaoğlu, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Tuzla Belediyesi Miraç Kandilinde vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Haberin Devamı

TRC İnşaat yüklenici firması olduğu penguen sitesi hak sahipleri ile bir araya geldi

Ünlülere yönelik “Uyuşturucu” soruşturması genişledikçe genişliyor: 5 yeni gözaltı daha!