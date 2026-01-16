TRC İnşaat yüklenici firması olduğu penguen sitesi hak sahipleri ile bir araya geldi

Penguen Sitesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Hümeyra Ökçün, “ Direnç de olsa, sıkıntılar da olsa, ben burayı yapacağım” diyerek Penguen Sitesi sakinlerinin yüreklerine su serpti.

Penguen Sitesi sakinleriyle tanışma toplantısına TRC İnşaat, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ökçün, Esat Ökçün, TRC İnşaat Genel Koordinatörü Burak Özarpacı, TRC İnşaat Satış Koordinatörü Nevzat Yıldız ve TRC İnşaat’ın mimari ve teknik ekip çalışanları da katıldı.

TRC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Ökçün, Penguen Sitesi sakinleri ile bir araya geldiği toplantıda, “ Şu konuda içiniz rahat olsun. Her türlü direnç de olsa, sıkıntılar da olsa, ben burayı yapacağım. Biz bir şekilde bu projenin altından kalkacağız. Ben sizden dua istiyorum” dedi.

Hümeyra Ökçün, “ Türkiye’de A Grubu müteahhitlik belgesine sahip tek kadınım. Biz inşaat ruhsatını aldıktan sonra maksimum süre olarak 36 ayda evlerinize kavuşmuş olacaksınız. Biz hastane yapıyoruz, okul yapıyoruz. Bunlar çok ağır inşaatlar. Konut yapmak bizim için çok hızlı hareket edebileceğimiz bir alan. O yüzden endişeniz olmasın, hepinizin mağduriyetlerini giderecek bir çalışma yapıyoruz. Ben de zaten Tuzlalı sayılırım. Tuzla PORT’u biliyorsunuz. Tuzla’ya şimdi bir de hastane yapacağım. Tuzla PORT’tan sonra nasıl güzel bir proje yaparız, bunun üzerine çalışıyoruz. Belediye avam projemizi kabul ettikten sonra kazı ruhsatımız olduğu için size bir zaman kaybı olmayacak. Hemen inşaata başlayacağız” dedi.

Etkinliğe katılan Penguen Sitesi sakinleri ilk kez bu şekilde muhatap alındıklarını söyleyerek Hümeyra Ökçün ve TRC İnşaat’a teşekkürlerini ve desteklerini ilettiler.

Konuşma sonrasında Ökçün ve ekibi, site sakinlerinin arasına katılarak, soruları yanıtladı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel

