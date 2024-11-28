Ateşkes mi geliyor? Gazze'de son durum

Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından, bölgede yaşanan çatışmaların diğer odak noktalarına ilişkin dikkatler Gazze'ye yöneldi. Ateşkesin ardından Hamas'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı değerlendirmede, Lübnan'da sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Yetkili, Gazze'de de benzer bir ateşkesin sağlanması için hazır olduklarını belirtti. Hamas'ın açıklamasına göre, Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, ateşkes anlaşmasına yönelik kararlılıklarını ve esir takası konusunda ciddi bir anlaşmaya açık olduklarını ilettiklerini söyledi.

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Hamas yetkilisi, Gazze'deki mevcut çatışmaların sonlanması için tüm çabalarla iş birliğine bağlı olduklarını vurguladı. Ancak İsrail tarafının bu süreci engellediğini iddia ederek, barış için atılacak adımların önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savundu. Yetkili, İsrail'in tutumunu sert bir dille eleştirerek, "Anlaşma için tüm yolları açmaya çalışıyoruz. Ancak İsrail tarafı, süreci baltalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Gazze'de ateşkes sağlanması için Mısır, Katar ve Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri sürüyor. Bölge uzmanları, Lübnan'daki ateşkesin başarılı bir şekilde uygulanmasının, Gazze'de benzer bir durumun gerçekleşmesine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Ancak bu süreçte taraflar arasındaki güvensizlik, sürecin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. İsrail ve Hamas arasında esir takası dahil birçok konuda farklılıklar olduğu ve bunların aşılması için daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.