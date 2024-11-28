Emekli maaşı için 3 senaryo var! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AK Parti ekonomi kurmayları, Aralık ayı itibarıyla gündemi belirleyen üç önemli ekonomik başlık üzerinde çalışmalara başladı: asgari ücret, emekli maaşları ve vergi dilimi düzenlemesi.

Asgari Ücret Belirleme Süreci Başlıyor

2025 yılı asgari ücreti için tespit komisyonu Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Sendikalar, işverenler ve hükümet arasında gerçekleşecek müzakerelerin ardından ortaya çıkacak rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. AK Parti kulislerinde, asgari ücretin 23 bin TL ile 25 bin TL arasında bir seviyede belirleneceği öngörülüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sürece dair büyük bir sürpriz kararı gündeme getirmesi beklenmiyor.

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En Düşük Emekli Maaşına Zam Alternatifleri

Şu an 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı için hükümet, 2025 yılı kapsamında üç farklı etki analizi üzerinde duruyor. Çalışmalar neticesinde maaşın 14 bin TL ile 16 bin TL arasında bir seviyeye yükseltilmesi hedefleniyor. 14 bin TL en düşük ihtimal olarak öne çıkarken, genel beklenti 16 bin TL’den yana.

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Vergi Dilimi Düzenlemesi

Masada olan bir diğer önemli başlık ise vergi dilimi. Yüzde 15 oranındaki mevcut vergi diliminin düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu düzenlemenin hem çalışanlar hem de işverenler açısından olumlu bir adım olması bekleniyor.