Ehliyetinize el konulabilir! O testi geçemeyenler bir daha araç süremeyecek

O hastalığı olan sürücüler için kötü haber geldi. Ehliyetlere el konulacak ve sürücülerin bir daha araç kullanması mümkün olmayacak. Tüm detayları sizler için derledik.

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Ehliyetinize el konulabilir! O testi geçemeyenler bir daha araç süremeyecek

Türkiye'deki ehliyet sahipleri şaşırtıcı bir haber aldı. Ehliyet yönetmeliğindeki yeni değişiklik, uyku apnesi testini geçemeyen sürücülerin ehliyetlerini iptal edecektir. Trafik kazalarının ve sağlık sorunlarının artması son zamanlarda sürücülerin sağlık kontrollerinin önemini yeniden gündeme getirdi.

Bu süreçte uyku apnesi, sürücülerin gündüz uyuklamalarına neden olabilecek bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık'a göre, sürücü belgesi almak veya yenilemek isteyen herkes artık sağlık raporu almalı.

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Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel tıp merkezleri ve poliklinikler bu raporu verebilir. Aile hekimleri, gerekli gördükleri durumlarda hastaları uzman doktorlara yönlendirebilir.

Yeni düzenlemeler, sürücülerin sağlık kontrollerine ve uyku apnesi gibi potansiyel tehlikelere dikkat etmelerini zorunlu kılıyor.

Bu önlemler, sürücülerin hem kendilerini hem de diğer yolcuları korumasına yardımcı olmayı ve trafikte daha fazla güvenlik sağlamayı amaçlıyor.

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, derin uykuda tüm vücut kasları gibi üst solunum yolları kaslarının gevşemesi nedeniyle kontrolü kaybeder. Bu gevşeme, dil kökü ve havayolu aşağısında kapanır. Kapalı havayolunu açmaya çalışan bir kişi, gürültülü solunum ve horlama ile karakterize edilir.

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