Ataşehir'de hareketli dakikalar! Vatandaşlarların müdahale ettiği araç, alev topuna döndü!

Ataşehir'de yol kenarına park edilen panelvan aracın motor kısmında çıkan dumana vatandaşlar müdahale etmek istedi. Kaputu açar açmaz alev topuna dönen araç, dakikalar içinde küle döndü.

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Ataşehir'de hareketli dakikalar! Vatandaşlarların müdahale ettiği araç, alev topuna döndü!

Ataşehir'de park halinde bulunan panelvan aracın motor kısmında çıkan yangın, müdahale etmek isteyen vatandaşların kaputu açmasıyla aracın tamamını sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç küle döndü.

Ataşehir'de hareketli dakikalar! Vatandaşlarların müdahale ettiği araç, alev topuna döndü!

Olay, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde park halinde bulunan panelvan aracın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanı gören vatandaşların müdahale etmek için araç kaputunu açmasıyla duman yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede aracı saran yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevlerin dış cephesini ısıttığı binayı ise su tutarak soğuttu.

Ataşehir'de hareketli dakikalar! Vatandaşlarların müdahale ettiği araç, alev topuna döndü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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