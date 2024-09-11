Asgari ücret zammı netleşiyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye'nin Orta Vadeli Program (OVP) için yıl sonu enflasyon tahminleri açıklandı. OVP beklentilerine göre yıl sonu enflasyon oranı %40-49 olacak. OVP beklentisinde bu oran %41,5 oldu.



Yeni OVP'ye göre yıllık 6 aylık enflasyon oranı %13,44 olacak. Yayınlanan verilere göre, memur ve emekli maaş artışları için de önemlidir. Asgari ücretle ilgili olarak bu rakamlar doğruysa, zammı bu oranlar üzerinden hesaplanacaktır.

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Asgari ücret, doğrudan enflasyon verileriyle belirlenmese de, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında enflasyon oranları izlenmektedir. Yıllık enflasyon oranı, 2024 yılında ara zam yapılmaması nedeniyle asgari ücretin belirlenmesinde çok önemlidir.

ASGARİ ÜCRET 24 BİN LİRA OLACAK

Yeni OVP beklentilerinde öngörülen %41,5 enflasyon oranı gerçekleşirse, asgari ücretin brüt 28.303 TL ve net 24.058 TL seviyelerine yükselebileceği belirtiliyor.

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, net asgari ücret 25 bin TL ve brüt ücret yaklaşık 30 bin TL olacak.