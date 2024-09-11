Motorine indirim var! 11 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının düşmesi ve dolar kurundaki geri çekilmeler, motorin fiyatlarının düşmesine neden oldu. Akaryakıtta yapılan indirim, pompa fiyatlarını etkiledi. Gece yarısı motorin fiyatında 1,50 TL indirim gerçekleşti. Benzin ve LPG'nin fiyatları hiçbir şekilde değişmedi.
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GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 41.72 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.67 TL
Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.13 TL
BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM
İstanbul'da benzinin litre fiyatı:41,53 TL
İzmir'de benzinin litre fiyatı:42,31 TL
Ankara'da benzinin litre fiyatı: 41,84 TL
LPG FİYATLARI
İstanbul: 25,13 TL
İzmir: 24,89 TL
Ankara: 25,14 TL