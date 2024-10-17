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Kira ödemesini nakit yapan yandı! Banka kullanılmayan her ödemeye ceza yağacak

Resmi Gazete'de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, konut ve iş yeri kiraya veren mülk sahiplerinin kira ödemelerini artık yalnızca banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

Kira ödemesini nakit yapan yandı! Banka kullanılmayan her ödemeye ceza yağacak
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Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, konut veya iş yeri kiraya veren kişilerin kira ödemelerini banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi bir mükellefiyet kaydı bulunmayanların yaptıkları iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacaktır.

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Bununla birlikte, banka aracılığıyla kira bedelini ödemeyen hem ev sahipleri hem de kiracılar için her bir işlem için kira bedelinin yüzde 10'u kadar cezai işlem uygulanacaktır.

Yürürlükteki tebliğ, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulamıyordu, ancak iş yeri kiralamalarında hem kiracı hem de kiralayana ceza uygulanıyordu. Temmuz ayında TBMM tarafından kabul edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kiracıya ceza kesilmesi de mevzuata dahil edildi.

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