Ardahan'da arabalara battaniyeli önlem! Araçlarını böyle koruyorlar!

Ardahan'ın Göle ilçesinde vatandaşlar, gece saatlerinde eksi 9 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçlarının donmasını önlemek için battaniye ile korumaya çalıştı.

Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler, değişik yöntemlere başvuruyor.

Arabalara battaniye önlemi

Vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine battaniye ve karton ile kapatıyor.

Tarık Şimşek, eski kışımız yok ama yine de gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Şimşek, "Özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava nedeniyle araçlarımız çalışmıyor. Çözüm olarak battaniye öreterek araçlarımızı koruyoruz" dedi.