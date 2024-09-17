Mehmet Şimşek tarih verdi! Enflasyon o tarihte düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2025 hedefi hakkında önemli bir açıklama yaptı.



CNN Türk'te Ahmet Hakan tarafından yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan Mehmet Şimşek, Haziran ve Temmuz aylarında 20'li rakamlara düşecek. Yılın sonunda da hedefimiz yüzde on yedi olmalıdır."

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Enflasyonda ilk yılı geçiş yılı olarak gördük. Finansal istikrar bizim önceliğimizdi. çünkü hassaslığımız vardı. Onları takip ettik. Kırılganlıkları kontrol etmeniz gerekiyordu. Politika yapmak, çerçeve oluşturmak için her zaman en kritik şeyden başlar ve diğerlerini zamana yarar. Koşullar önce enflasyonu artıracak niteliktedir. Daha sonra biz indirebileceğimiz para politikası gecikecek. KKM riskini, kur riskini ve bütçe açığını kontrol altına aldık. Bunları yapmasaydık, enflasyon çok farklı düzeylerde olabilirdi. Şimdi üç teknik birimimiz bir araya geliyor ve kur, petrol fiyatları ve diğer değişkenleri tahmin etmek için modelleri var. Programımızda da bu ortalamayı aldık. Herhangi bir müdahalede bulunmadık. Petrol fiyatlarını tuttursak, bazı önemli varsayımlarımız vardır. Gerçek dünya son derece karmaşık ve karmaşıktır. Modelleme, büyük tahminler yapıyor.