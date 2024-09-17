Benzin ve motorinde son durum! 17 Eylül akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi artışları nedeniyle benzin ve diğer yakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.
14 Mayıs seçimleri öncesi motorun litresi 18,58 liraydı ve benzinin litresi 19,76 liraydı. Seçimlerden sonra benzine ve motorine yaklaşık 22 lira zam geldi. Rafineriler, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikleri kullanarak akaryakıt fiyatlarını belirler.
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17 Eylül akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.55 TL
Motorin litre fiyatı: 41,74 TL
LPG litre fiyatı: 25.16 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.43 TL
Motorin litre fiyatı: 41,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.62 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.88 TL
Motorin litre fiyatı: 42,15 TL
LPG litre fiyatı: 25.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.33 TL
Motorin litre fiyatı: 42,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.92 TL