EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla Almanya'da oynayan Arda Güler, sergilediği performansla adeta parmak ısırttı.

Real Madrid'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, turnuvada iki asist ve bir gol kaydetti.

Real Madrid, Arda Güler ile ilgili kararını açıkladı. Fanatik, İspanyol basınından aldığı bilgiye göre 19 yaşındaki yıldız futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki antrenmana katılmayacak.

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Ayrıca, EURO 2024 yarı finalinde oynayacak olan Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Mendy, Carvajal ve Bellingham, Real Madrid kampında yer almayacak.

İspanyol basını, Arda Güler'in de bu isimlere dahil edileceğini iddia etti.

A Milli Takım ile turnuvada yer aldığı için Arda Güler'in dinlenip Real Madrid kampına katılacağı bekleniyor.

Real Madrid, ABD'de 1 Ağustos'ta Milan, 4 Ağustos'ta Barcelona ve 7 Ağustos'ta Chelsea ile karşılaşacak.