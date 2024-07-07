AFAD personeller alacak! AFAD iş başvurusu

AFAD personel alımları yapacak. Alımı yapılacak kadrolar ile alakalı resmi açıklama da kısa süre önce geldi. AFAD, aşağıdaki şehirlerde TYP personel alımı yapacak.

Adıyaman AFAD İşçi Alımları

Gaziantep AFAD Personel Alımı İş İlanı No: 321192 Adıyaman Merkez İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 700 TYP Personel Alımı Başvuruları için İş İlanı No: 321192

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Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personel Alımı İş İlanı No: 321284

AFAD tarafından belirlenen Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 300 TYP Personel Alımı Başvuru Şartları: İş İlanı No: 321165

Başvuru için gerekli koşullar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; 18 yaşını tamamlamış olmak; Kuruma kayıtlı olmak; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şartlara uymak; Emekli veya malul aylığı almıyor olmak; ve açık öğretim öğrencileri hariç olmak. Başvurular İŞKUR tarafından kabul edildikten sonra en geç dört gün içinde tamamlanmalıdır.