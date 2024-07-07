C ve E sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Çok sayıda personeller alınacak

Burdur Belediyeler Birliği, 3 Tır Çekici Şoförü işe almayı planlıyor. Başvuru için gereken koşullar ve gerekli belgeler şunlardır.

Başvuru koşulları nedir?

Burdur Belediyeler Birliği'ne başvurmak isteyen adaylar belirli şartları karşılamalıdır. Bu kriterler şunlardır:

Eğitim: En az ilköğretim veya lisans mezunu olmak.

Yaş: 18 yaşında olmak.

Sürücü Belgesi: C veya E sınıfı bir sürücü belgesi.

Başvurular için gerekli belgeler:

C-E Sürücü Belgesi, başvuru için gerekli olan temel gerekliliktir.

SRC4 Belgesi, taşımacılığa izin verir.

Psikoteknik Belgesi: Sürücü adaylarının hem zihinsel hem de teknik olarak yeterli olduğunu gösterir.

Başvurular Nasıl Gönderilir?

Adayların İŞKUR aracılığıyla başvuru yapabilmeleri için çeşitli seçenekler vardır:

İŞKUR İnternet Sitesi: Adaylar, başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden tamamlayabilirler.

Telefon: Başvuru için 170 numaralı telefon hattını araabilirler.

Hizmet Noktaları: Başvurularını İŞKUR hizmet noktalarında tamamlayabilirler.

9 Temmuz 2024'e kadar başvurular alınabilir. Bununla birlikte, ilgili iş ilan numaraları şunlardır:

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İŞKUR İş İlan No: 00008395831, 00008395813 ve 00008394790 başvurularının değerlendirilmesi: Burdur Belediyeler Birliği, başvuruları inceledikten sonra uygun görülen adayları işe yerleştirecektir. Başvuru süreci boyunca tüm gerekli belgelerin doğru ve tam olarak teslim edilmesi çok önemlidir.