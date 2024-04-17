Arap Yarımadası’nda yoğun yağış: Dubai sular altında, görüntüler bir hayli şaşırtıcı…

Birleşik Arap Emirlikleri'nin çöl ülkesi, bir tufanın ortasında kaldı. Dubai Uluslararası Havalimanı'nı sular altında kaldığı görüntüler ise gündem oldu. Çarşamba günü kaydedilen en şiddetli yağmurlardan biri oldu.

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Arap Yarımadası’nda yoğun yağış: Dubai sular altında, görüntüler bir hayli şaşırtıcı…

Uluslararası seyahat için dünyanın en yoğun havaalanındaki seyahati bozdu. Devlet tarafından işletilen WAM haber ajansı, Salı günü yağmuru "1949'da veri toplamanın başlamasından bu yana her şeyi" aşan "tarihi bir hava olayı" olarak nitelendirdi.

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DUBAİ YOĞUN YAĞIŞ ALTINDA

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yetkililer ve topluluklar, en az bir kişinin öldüğünü aktardı. Şiddetli fırtınada evler ve işletmeler hasar gördükten sonra Çarşamba günü yetkililer, enkazları temizliyorlar.

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Acil durum çalışanları, Çarşamba günü geç saatlerde şiddetli yağmurun yatışmasından saatler sonra ülke genelinde su basmış yolları boşaltmaya çalıştıkları için hasarın boyutu hemen belli olmadı.

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Ulusal meteoroloji merkezine göre BAE, BAE-Umman sınırındaki bir şehir olan Al Ain'de 24 saatten daha kısa bir sürede 254 mm düşen rekor yağış gördü. Bu, kayıtlar 1949'da başladığından bu yana en yükseği oldu.

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TEHLİKE SONA ERDİ

İçişleri Bakanlığı “hava dalgalanmalarının sona erdiğini” duyurdu. “toparlanma aşamasını tamamlamak” için çabaların devam ettiğini söyledi. Duyuru, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu ve Ulusal Meteoroloji Merkezi ile koordinasyon içinde yapıldı.

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Bir açıklamada, saha çalışma ekiplerinin "etkilenen tüm bölgelerde tam iyileşme ve hayatın normale dönmesini sağlamak için yoğun çabalarını devam edeceği" belirtildi.

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