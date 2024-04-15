ABD başkanlık seçimi: Anketlerde Trump mı, Biden mı önde?

Amerika’da genel seçimlere zaman olmasına rağmen çalışmalar sürüyor. Anketler iki aday üstünde yoğunlaşıyor. Bir tahmin piyasa platformu tarafından son anket paylaşıldı. Peki ankette hangi aday ön plana çıkıyor?

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ABD başkanlık seçimi: Anketlerde Trump mı, Biden mı önde?

Tahmin piyasası platformu Polymarket'in belirttiği gibi, rekabet 2024 ABD başkanlık seçimleri için son aylarda önemli ölçüde yoğunlaştı. Sadece iki ay önce, eski Başkan Donald Trump %52 öndeyken, görevdeki Joe Biden %33'teydi.

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Polymarket'ten gelen mevcut rakamlar, önemli ölçüde daha dar bir farkla da olsa, Trump'ı hala lider gösteriyor.

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TRUMP MI, BİDEN MI ÖNDE?

İki ay önce, Şubat 2024'ün başlarında tahmin platformu Polymarket, Donald Trump'ın %52'lik bir şansla önde olduğunu, mevcut Başkan Joe Biden'ın ise %33 olduğunu açıkladı. O zamandan beri, hem oranlar hem de bahis miktarları, değerin iki katına çıkan önemli değişimler gördü.

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Başlangıçta, "Başkanlık Seçim Kazananı 2024" etiketli piyasa 51,04 milyon dolar değerindeydi. 12 Nisan itibarıyla 110.48 milyon dolara yükseldi. Esasen, Polymarket, kullanıcıların Polygon blok zincirinde işleyen gelecek olayların olası sonuçlarına bağlı olarak hisse ticareti yapmalarına olanak tanıyan tahminler için bir platform görevi görür.

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ANKET, TRUMP’I ÖNDE GÖSTERİYOR

Cumhuriyetçi Trump'ın hala %46'lık bir zafer olasılığıyla önde. Demokrat Biden'ın ise %44'lük bir şansla yakın olduğunu gösteriyor. Bağımsız Robert Kennedy Jr. sadece %4 kazanma şansı ile önemli ölçüde geride. Yarışa girmemesine rağmen, eski First Lady Michelle Obama ve şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in her biri %2 oy oranına sahip.

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Covers.com, Biden ve Trump'ın başa baş olduğunu öne sürerken, oddschecker.com, Trump'ı 12 Nisan 2024'te tek bir baz puanla biraz önde konumlandırıyor. Yaklaşan ABD seçimleri, 1956'dan bu yana Dwight D'nin yer aldığı ilk rövanş olan 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

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