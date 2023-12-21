Arak dizisi ne zaman başlıyor! Arak dizisi konusu

Arak dizisi oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor, Arak dizisi konusunu sizler için derledik.

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Arak dizisi ne zaman başlıyor! Arak dizisi konusu

Arak dizisi ilk bölümüyle Show Tv'de izleyicilerle buluşacak. Arakın hangi gün ve saatte olduğu merak konusu oldu. Arak dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Arama motorları Arak'ı hangi gün sordu? Arak dizisi hangi gün ve saatte yayınlanacak? Arak hangi kanalda yayınlanıyor? Haberdeki ayrıntılar...

Arak Dizisi Konusu

İlker Kaleli'nin canlandırdığı Kara karakteri, ailesinin yaşamını alt üst eden olaylardan hesap sormak için başlattığı hareket, Öykü Karayel'in canlandıracağı Zeynep karakteri ile sürpriz bir şekilde karşılaşacak. Bu ikili, birlikte verdikleri mücadeleyi etkileyici bir anlatımla seyircilere sunacak. İzleyiciler, Kara ve Zeynep'in bir araya gelerek verdikleri mücadeleyi etkileyici bir şekilde izleyecek. Ailelerinin yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışan bu ikili, ekrana taşıdıkları güçlü performanslarıyla dikkat çekecek.

Arak Dizisi Hangi Kanalda ve Saat Kaçta

Arak dizisi Perşembe günü Show Tv ekranlarında saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

Arak Dizisi Oyuncuları Kimler?

Arak dizisinin oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden başarılı isimler yer almaktadır.

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