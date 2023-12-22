Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da

Bu önümüzdeki pazar günü oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, pazar günkü derbide takımlarının en büyük kozu olacak.

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Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, pazar günkü derbide takımlarının en büyük kozu olacak. İki futbolcu attığı 12'şer golle, ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada gözler iki takımın golcülerinde olacak. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, attıkları 12'şer golle, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor.

Icardi, ligde görev aldığı 16 maçta 12 kez gol sevinci yaşarken, 5 de asist yaptı. Dzeko da oynadığı 15 müsabakada 12 golünün yanında 4 de asist katkısı verdi.

Ligin en çok gol atan iki takımı karşılaşacak

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 44 golle en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'nun 12 golü dışında, Sebastian Szymanski 8, Dusan Tadic 7, İrfan Can Kahveci 6, Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel 2, Joshua King, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku da 1'er kez gol sevinci yaşadı. Kalan 3 golü de rakip takımlar kendi kalesine attı.

Süper Lig'de Galatasaray ise rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ardından ligde en çok atan ikinci takım olarak yer alıyor. Aslan'da Mauro Icardi'nin 12 golünün yanı sıra, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha 5'er, Dries Mertens ve Hakim Ziyech 2'şer, Sergio Oliveira, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülderim Bardakcı ve Cedric Bakambu da 1'er gol attı. 1 golü de rakip takım kendi kalesine gönderdi.

Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da

Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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