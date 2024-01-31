Aracı kara saplanarak 19 saat mahsur kalan ailenin yardımına jandarma koştu!

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Esenköy beldesinde bulunan Karlık Yaylası'na, cipleriyle çıkmak isteyen 5 kişilik ailenin aracı kara saplandı. Telefon çekmediği için geceyi orada geçiren aile, sabah olunca telefon çeken bir bölgeye giderek yardım istedi.

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Aracı kara saplanarak 19 saat mahsur kalan ailenin yardımına jandarma koştu!

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Karlık Yaylası'na cipleriyle çıkan 5 kişilik ailenin aracı kara saplandı. Telefonun çekmemesi nedeniyle bölgede geceleyen aile, sabah saatlerinde telefon çeken bir bölgeye giderek yardım istedi. Karda 19 saat mahsur kalan aile sağ salim kurtarıldı.

MAHSUR KALAN AİLENİN YARDIMINA JANDARMA EKİPLERİ KOŞTU

Dün, Y.T. (43) ve eşi A.T. (48), çocukları A.H.T. (14), Z.S.T. (5) ve M.S.T. (3) ile kar görmek ve gezmek için cipleriyle Karlık Yaylası'na doğru yola çıktı. Araçları kara saplanan aile bölgede telefonun çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedi. Geceyi araçlarında geçiren aile gündüz saatlerinde telefonun çektiği bir bölgeye yürüyerek sabah saat 10.10'da 112 Acil Çağrı Merkezini aramayı başardı.

Aracı kara saplanarak 19 saat mahsur kalan ailenin yardımına jandarma koştu!

Bölgeye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışma sonucu aileyi 19 saat sonra sağ salim kurtarmayı başardı.

Aracı kara saplanarak 19 saat mahsur kalan ailenin yardımına jandarma koştu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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